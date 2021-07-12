إيهاب جلال يطالب الإسماعيلى بالتعاقد مع حارس المقاصة بالصيف

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القاهرة - سامية سيد - طلب إيهاب جلال المدير الفني للنادى الإسماعيلى من مسئولي اللجنة الفنية للدراويش ضرورة وضع محمود حمدى حارس مرمى مصر المقاصة ضمن قائمة المطلوبين للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرى جلال أن محمود حمدى هو الأنسب للقلعة الصفراء لاسيما أنه درب الحارس فترات طويلة إبان قيادته الفنية للمقاصة ويعلم إمكانياته وقدراته الفنية والبدنية.

ويسعى إيهاب جلال بالتشاور مع اللجنة الفنية للدراويش لتدعيم مركز حراسة المرمى بالقلعة الصفراء في ظل وجود محمد فوزى الحارس الاساسى فقط ضمن قائمة المتألقين منذ تولى إيهاب جلال المسئولية الفنية للنادى فيما يرى المدير الفني أن الثنائى محمد صبحى ومحمد مجدى سيتم إتخاذ قرار نهائي بشأن بقاؤهم مع الاسماعيلى في الموسم الجديد عقب نهاية مباريات الدوري وتقييم مستواهم الفني والبدنى وكذلك قدرة النادى على حسم صفقة قوية في حراسة المرمى.

فى سياق أخر، قرر إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى تأجيل عودة الفريق للتدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة لتبدأ الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة بيراميدز المحدد لها الثانى من شهر أغسطس المقبل فى السابعة مساءً على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستقر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على خوض معسكر مغلق بالإسكندرية بداية من 23 يوليو الجارى وحتى 30 من نفس الشهر استعداداً لمواجهة فريق بيراميدز ، ويناقش إيهاب جلال مع جهازه المعاون خريطة المباريات الودية المنتظر خوضها خلال الفترة المقبلة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً استعداداً لمواجهة بيراميدز.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.