شكرا لقرائتكم خبر عن تدعيم حراسة المرمى على رأس أولويات الجهاز الفني لـ"سيراميكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفكر مسئولو نادى سيراميكا في تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم في الانتقالات الصيفية المقبلة إيمانا منهم بأهمية هذا المركز ودوره القوى فى الحفاظ على نتائج الفريق وتفادى خسارة النقاط.

أكد مصدر مسئول بالجهاز الفني لفريق الكرة بسيراميكا أنهم أبلغوا الإدارة بضرورة التعاقد مع حارس قوى ينافس عامر عامر الأمر الذى تفهمته الإدارة ووعدت الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد بتلبية طلباتهم.

ووضع الجهاز الفني لنادى سيراميكا تدعيم المراكز الدفاعية على رأس أولوياته في الصفقات المحتملة للنادي بالموسم الجديد بعد الأداء المرتبك لخط الدفاع هذا الموسم وخاصة في الدور الثاني والذي كلف الفريق فقدان العديد من النقاط.

وطالب ضياء السيد إدارة النادي أن سيراميكا تحتاج لتدعيمات على صعيد خط الدفاع موضحا أن المراكز التي تلعب في الخلف معرضة دوما للإصابات والغيابات بسبب الإيقاف وهو ما يستدعى لاعب وبديله على نفس المستوى في كل مركز من مراكز الدفاع.

ومن المنتظر أن يعقد سيراميكا جلسة مع إدارة الكرة في النادي خلال الأيام المقبلة يستقر فيها الطرفان على الميزانية المرصودة لصفقات الصيف المقبل، والاحتياجات التي يمكن توفيرها في ضوء هذه الميزانية.

وينطلق قرار ضياء السيد بالتدعيمات الجديدة، من إيمان إدارة النادي بالمشروع الذي يعده للسنوات المقبلة، بعدما منح الثقة لبعض اللاعبين الشباب في قطاع الناشئين بالنادي، وقرر تصعيد 6 منهم للفريق الأول، ما يعنى بناء فريق من أبناء النادي، يدر دخلا لسيراميكا، ويوفر في الوقت ذاته الكثير من الأموال التي تنفق على الصفقات.