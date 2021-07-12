شكرا لقرائتكم خبر عن "جميلة" بطلة العالم فى سباحة الزعانف تنافس الكبار فى بطولة تومسك الروسية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى ”الخليج 365”، بالطالبة جميلة على صابر، ابنة محافظة بورسعيد، بطلة العالم للسباحة بالزعانف، التى تواصل تألقها عالميا وحصلت على المركز الثالث في العالم والميدالية البرونزية فى سباحة 800 متر، زعانف المونو، فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار، والتى أقيمت بــ "تومسك" الروسية، فضلاً عن حصولها المركز الثالث فى بطولة العام للناشئين التى أقيمت بإيطاليا خلال شهر يونيو الماضى .

ومن ثم نرصد من داخل منزلها فرحة الفوز الغامرة التى حققتها بنت بورسعيد، جميلة على صابر، الطالبة التى تناهز الخامسة عشرة من عمرها، والمقيدة بالصف الأول الثانوى بمدرسة بورسعيد الدولية، والتى أكدت أن عشقها للرياضة جاء منذ نعومة أظافرها عندما بدأت رياضة الجمباز، ثم مارست السباحة بنادى هيئة قناة السويس، وكانت أول بطولة حققتها بطولة منطقة وحصدت المركز الأول والثانى والثالث بفضل متابعة وإشراف الدكتور مجدى أبو عارم، أستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة بورسعيد.

وتابعت جميلة، أنها شاركت فى بطولة الجمهورية، وفى 2020 اشتركت في بطولة كأس مصر التى أقيمت بشرم الشيخ وحققت وقتها رقم قياسى 400 متر تحت الماء، وفى 2021 اشتركت فى بطولة الجمهورية ومن خلالها تم اختيارها للمشاركة فى بطولة كأس مصر وحققت خلالها 4 أرقام قياسية فى 200 ،400،800،1500 متر زعانف المونو، والتى على ضوئها تم اختيارها عضو أساسى لمنتخب مصر .

وفى نفس السياق أكدت جميلة، مشاركتها فى بطولة ايطاليا 2021، والتى أقيمت فى شهر يونيو، وحققت المركز الثالث 1500 متر، والمركز الرابع فى 800 متر، والمركز السادس فى 200، وخلال 10 أيام بعد بطولة إيطاليا، اشتركت فى بطولة روسيا للكبار من سن 19 حتى 30 سنة، وأقيمت فى مدينة تومسك الروسية وشارك خلالها 30 دولة أوروبية وبفضل الله حققت المركز الثالث 800 متر مونو، والمركز الخامس 1500 متر، والتاسع 200 متر، والمركز العاشر فى 400 متر، وقامت آنا أرز انوفا رئيسة الإتحاد الدولى للغوص والإنقاذ بتكريمها وتسليمها الميدالية البرونزية .

ومن جانبه أكد الدكتور على صابر، والد جميلة، لــ" الخليج 365"، أن بطولة العالم للسباحة الزعانف للكبار التى أقيمت بمدينة تومسك أعلى إنجاز تنافسى فى العالم وما حققته جميلة هو فى حد ذاته إنجاز جديد يضاف للإتحاد المصرى للغوص والانقاذ، برئاسة سامح الشاذلى، عضو الإتحاد الدولى للغوص والإنقاذ.



جميلة بطلة العالم فى سباحة الزعانف وميداليات الفوز (1)



جميلة بطلة العالم فى سباحة الزعانف وميداليات الفوز (2)



جميلة بطلة العالم فى سباحة الزعانف وميداليات الفوز (3)



جميلة بطلة العالم فى سباحة الزعانف وميداليات الفوز (4)



جميلة بطلة العالم فى سباحة الزعانف وميداليات الفوز (5)



جميلة بطلة العالم فى سباحة الزعانف وميداليات الفوز (6)



جميلة بطلة العالم فى سباحة الزعانف وميداليات الفوز (7)



جميلة بطلة العالم فى سباحة الزعانف وميداليات الفوز (8)



جميلة بطلة العالم فى سباحة الزعانف وميداليات الفوز (9)



جميلة على صابر بطلة العالم فى سباحة الزعانف



جميلة على صابر بطلة العالم للسباحة الزعانف ببطولة العالم لللناشئين التى أقيمت فى ايطاليا