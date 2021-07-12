شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتح ملف الاستعداد لمواجهة بيراميدز بالدوري بعد إجازة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الاثنين فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى تدريباته على ملعبه بجهاز الرياضة بعد أجازة أستمرت أسبوع كامل ، خلال فترة توقف الدوري، حيث تقرر أن يخوض الفريق ستة مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت مباريات الطلائع الودية كالتالى:



14 يوليو..طلائع الجيش مع وادى دجلة فى الخامسة عصراً

15 يوليو..طلائع الجيش مع الانتاج الحربى الخامسة عصراً

27 يوليو..طلائع الجيش مع الجونة الخامسة عصراً

28 يوليو..طلائع الجيش مع سيراميكا الخامسة عصراً

29 يوليو..طلائع الجيش مع البنك الاهلى السادسة مساءاً

30 يوليو..طلائع الجيش مع مصر المقاصة الخامسة عصراً

ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسي مهاجم الفريق في الدقيقة 88 ، فى المباراة التي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

وقفز الطلائع إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.