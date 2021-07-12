كارتيرون: شيكابالا لاعب استثنائي.. وسعدت بعدم مشاركة حامد في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أن إمام عاشور هو بديل فرجاني ساسي حاليا في الفريق، مؤكدًا أنه لا يزال شاب ولاعب مختلف وسيحاول الاستفادة منه.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب استثنائي، ولا نسأل كم مباراة سيلعبها لكنه يستطيع خوض جميع المباريات ويصنع الفارق".

وأضاف:" شيكابالا ليس لديه من يشببه في العديد من الأمور الفنية فهو لاعب قوي ويستيطع لعب 90 دقيقة لكن ليس كل 3 أيام".

وتابع:" هناك مباريات أبدا بشيكابالا كأساسي وفي بعض المباريات يدخل كبديل وليست هناك ثوابت في هذا الأمر".

وانتقل للحديث عن طارق حامد، لاعب الزمالك مؤكدًا أنه قائد حقيقي ويشببه بالأسد لأنه يظهر مستوى ذهني في التدريبات على شاكلة اللاعبون الكبار.

وأضاف:" وجود طارق حامد في الملعب يؤثر بالإيجاب على باقي اللاعبين وسعيد أنه لن يشارك في الأولمبياد لأننا نحتاجه في الدوري فهو يحتاج لبعض الراحة".

وأتم تصريحاته:" فكرة عودة محمد صبحي على حساب أحد من الحراس الثلاثة مطروحة، ولدينا لاعبين مميزين في خط الدفاع ولا نحتاج لتعزيز خطوط الدفاع ولا احتاج البحث عن مدافعين جدد".