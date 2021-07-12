شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: نهتم بضم رمضان صبحي .. وصعب التوقع ببطل الدوري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، اهتمام الفريق الأبيض بضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز، قائلا: "رمضان لاعب متميز ونهتم بضمه مع أكثر من لاعب في الفترة المقبلة".
وأضاف كارتيرون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، أن طارق حامد قائدا حقيقيا في الملعب ويطلق عليه لقب الأسد.
وتابع: "من الصعب التوقع بمن سيفوز بلقب الدوري هذا العام، وعلينا الانتظار لمعرفة ماذا سيفعل الأهلي في مبارياته المؤجلة".
وقال كارتيرون: "علاقتي جيدة مع أسامة نبيه ولم أطلب رحيله وأمتلك مساعدين على دراية قوية بالدوري المصري"، موضحا أنه يفضل التواصل مباشرة مع رئيس النادي دون وجود وسيط مثل مدير الكرة.
وأكد كارتيرون أن عبد الله السعيد مثل شيكابالا، قادر على صنع الفارق، مشددا على أن شارة القيادة في الزمالك بالأقدمية.