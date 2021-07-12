شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: نهتم بضم رمضان صبحي .. وصعب التوقع ببطل الدوري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، اهتمام الفريق الأبيض بضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز، قائلا: "رمضان لاعب متميز ونهتم بضمه مع أكثر من لاعب في الفترة المقبلة".

وأضاف كارتيرون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، أن طارق حامد قائدا حقيقيا في الملعب ويطلق عليه لقب الأسد.

وتابع: "من الصعب التوقع بمن سيفوز بلقب الدوري هذا العام، وعلينا الانتظار لمعرفة ماذا سيفعل الأهلي في مبارياته المؤجلة".

وقال كارتيرون: "علاقتي جيدة مع أسامة نبيه ولم أطلب رحيله وأمتلك مساعدين على دراية قوية بالدوري المصري"، موضحا أنه يفضل التواصل مباشرة مع رئيس النادي دون وجود وسيط مثل مدير الكرة.

وأكد كارتيرون أن عبد الله السعيد مثل شيكابالا، قادر على صنع الفارق، مشددا على أن شارة القيادة في الزمالك بالأقدمية.