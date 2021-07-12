شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: ساسي سيندم على رحيله من الزمالك والدوري المصري الأقوى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أن التونسي فرجانى ساسى سيندم على رحيله من الزمالك، موضحا أنه بدأ يستشعر رغبة اللاعب في الرحيل في الأيام الأخيرة له مع القلعة البيضاء.

وأضاف كارتيرون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الدوري المصري أفضل وأقوى دوري في أفريقيا، وفخور بالعمل فيه وبتجربتي مع أكبر ناديين في القارة".

وتابع المدير الفني للزمالك: "لدنيا إمام عاشور هو خير بديل للتونسي فرجاني ساسي، ويمكن الاستفادة منه في المستقبل لأن لديه إمكانيات فنية كبيرة".

وأكد الفرنسي أنه محظوظ بوجود العديد من اللاعبين المميزين في الزمالك مثل الأهلي أيضا، مشيرًا إلى أن الفريقين على المستوى الفني متساويان، لكن الأهلي الأكثر استقرارا لذلك يحاول الوصول للاستقرار لتحسن النتائج.

واختتم: "سعيد لوجود الكثير من الحراس المميزين في الزمالك، والمسألة هي تحدي بين اللاعبين، لدينا حظ كبير في مركز حراسة المرمى فلدينا ثلاثة حراس مميزين ويمكنها ضم الرابع حارس مرمى الاتحاد محمد صبحي فهو حارس رائع".