شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: محمد صبحي سينافس الشناوى مع المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أن محمد صبحي حارس الزمالك المعار للاتحاد السكندري، سينافس محمد الشناوى حارس الأهلي في الفترة المقبلة مع المنتخب الأولمبي، قائلا: "لكن لا يمكنني التنبؤ بالحارس الأول لمنتخب مصر الأول".

وأضاف كارتيرون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "لم يكن لدينا خيار أخر بعد رحيل فرجاني سوى البحث عن بدائل، لكن في حالة انتهاء الدوري في موعده فكنت واثق أنه لن يرحل".

وتابع المدير الفني للقلعة البيضاء: "ما حدث هو ضغط من وكيل اللاعب على النادي، وحزين على رحيل فرجاني بهذه الطريقة وكنت أتمنى أن يستمر لنهاية الموسم “.

وأكد كارتيرون أن اللاعب التونسي لم يقل له بشكل مباشر، لافتا إلى أنه لن يعد مرة أخرى وهناك أهمية كبيرة لوكلاء اللاعبين والجماهير هنا كانت تعشقه وهو أمر مؤسف أن يرحل قبل نهاية الدوري .

واختتم المدير الفني للزمالك: "ما حدث مع فرجاني ساسي يجعلنا نعيد التفكير في بعض الأمور بشأن عقود اللاعبين ولذلك قمنا بالتجديد مع زيزو والونش وكذلك يجب علينا الحديث مع بنشرقي مبكرا حتى لا يتكرر الأمر".