شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: نحاول مراعاة تطبيق العدالة بين جميع الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، إن الاتحاد يحاول دائما مراعاة مبدأ العدالة بين الجميع، ويقوم بمراعاة معايير التكافؤ أيضا بين الفرق.

وأضاف مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر، أن نادي أسوان يواجه بعض المشاكل الخاصة بالكهرباء، لذلك قرر نقل مبارياتهم إلى بيتروسبورت بدلا من ملعب أسوان.

وأشار مجاهد إلى أنه سيرافق بعثة فريق الأهلي في المغرب وسيحضر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايرز تشيفز، لافتا أنه سيحاول السفر مع رباعي الأهلي المتجهة بعد ذلك إلى طوكيو للانضمام لبعثة المنتخب الأولمبي.

وأضاف: "الحمد لله أن إدارة المسابقات الحالية تمتلك من الخبرة في مراعاة معايير العدالة والتكافؤ وتم التواصل مع جميع الأندية، وأشكر الأندية على استجاباتها معنا طوال الفترة الماضية".

واختتم: "في الأسابيع الأخيرة لم تكن محددة مباريات وكنا ننتظر الفرق القريبة من بعض في المنافسة سواء على البطولة أو الهروب من القاع، وتم مراعاة أن تكون المسافة واحدة في الضغط على الزمالك والأهلي".