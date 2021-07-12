شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدعو لاجتماع طارئ اليوم للرد على تعديل جدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الكابتن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ، اليوم الإثنين؛ لمناقشة التعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم وكأس مصر والذي أعلنت عنه اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة المهندس أحمد مجاهد.

ويرى نادي الزمالك أن خوض مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر والأطراف الأخرى في البطولة ذاتها لم تخض مباراة دور الثمانية لا يحقق العدالة، وفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأنه لا بد من إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر أقدم وأعرق بطولة في القارة السمراء على الإطلاق في نفس اليوم وحتى التوقيت.