شكرا لقرائتكم خبر عن لحظات تساوى عمر بأكمله.. ميسى ومعلول يحتفلان بالبطولات مع العائلة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "لحظات التتويج بالبطولات تبقى مجرد لحظات جميلة فى عمر أى لاعب ولكن إذا تشاركها مع من يحب فهى تساوى عمراً بأكمله"..هكذا خطف النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، الأنظار من الجميع عقب تتويج بلاده ببطولة كوبا أمريكا، على حساب البرازيل في ملعب ماراكانا مفضلا الاحتفال باللقب الغالى مع أسرته عبر واتساب ليعيد للأذهان كيف أصر التونسى على معلول الظهير الايسر للأهلى على الاحتفال مع زوجته ونجله كريم التتويج بدوري الابطال الافريقى على حساب الزمالك فى نهائى القرن الشهير حينما انزوى بعيداً ليحدثهم "فيديو كول" من أرض الملعب.

وسطر التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلى قصة نجاح داخل التتش، على مدار 5 سنوات قضاها "نسر قرطاج" فى القاهرة كانت كفيلة بتحوله لأحد أفضل الأجانب فى تاريخ القلعة الحمراء، بعدما شارك فى التتويج بـ10 بطولات خلال تلك الفترة بواقع 4 ألقاب دورى ولقبى كأس ومثلهما فى السوبر المحلى بالإضافة إلى دورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.



على معلول

ورغم غياب على معلول عن المشاركة لفترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها عقب مشاركته في كأس العالم للأندية خلال شهر يناير الماضي، إلا أنه ظل محتفظاً بأرقامه المميزة، حيث بلغ إجمالي الأهداف التى سجلها معلول مع الأهلي 4 أهداف فى 17 مباراة محلية وأفريقية، بالإضافة إلى صناعة 8 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

علي ىعلول رفع رصيده من الأهداف فى الدوري مع الأهلي إلى "17" خلال "95" مباراة ليتخطى عدد الأهداف التى سجلها أحمد فتحي مع الأهلي بالدوري "16" خلال "224" مباراة.

وحقق ميسي أول لقب دولي له مع منتخب الأرجنتين عبر مسيرته الدولية الطويلة، والتي فشل خلال 3 نهائيات سابقة في حصد بطولة كوبا أمريكا ، وذهب ميسي عقب انتهاء المنصة من تسليم الكأس والميداليات للاعبين، نحو دائرة منتصف الملعب، من أجل الحديث معع زوجته وعائلته.

وأجرى ميسي عبر هاتفه مكالمة بالفيديو مع زوجته أنطونيلا، وأولاده الثلاثة "تياجو، ماثيو، سيرو". ، وتحدث أيضا ميسي مع والده خورخي ميسي، الذي أكد له أنه يستحق هذا التتويج، لأنه الأفضل في التاريخ.



ميسى

واستخدم أيضا ميسي تطبيق "واتس آب" الشهير، للرد على رسائل التهنئة التي وصلت له من أصدقائه سواء في برشلونة أو في الأرجنتين.

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذى توج بأول ألقابه مع منتخب الأرجنتين، بعدما توج منتخب التانجو باللقب للمرة الـ15 في تاريخه بكوبا أمريكا، على الاحتفال بهذا الإنجاز الضخم بالنسبة اليه.

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في بطولة "كوبا أمريكا" 2021، بعدما تُوج منتخب التانجو باللقب للمرة الـ15 في تاريخه، بعد أن حقق الفوز على نظيره منتخب البرازيل بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "ماركانا" الشهير بمدينة ريو دي جانيرو في نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021.