الامارات | إيطاليا وانجلترا.. فرحة هستيرية داخل "ويمبلي" احتفالا بتتويج "الآزوري" (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا وانجلترا.. فرحة هستيرية داخل "ويمبلي" احتفالا بتتويج "الآزوري" (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل لاعبو المنتخب الإيطالي مع أنصارهم داخل استاد "ويمبلي" الشهير في لندن بعد إعلانهم أبطالاً لكأس أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخ الكرة الإيطالية، إثر الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح 3-2، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي اليوم الأحد.

وعمت فرحة هستيرية لدى الجماهير الإيطالية في الملعب بعد انتهاء ركلات الترجيح لمصلحة "الآزوري"، التي تصدي فيها الحارس جانلويجي دوناروما لركلتين لتضمن إيطاليا اللقب.

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