في مباراة ماراثونية.. إيطاليا تفوز على إنجلترا بركلات الترجيح وتحرز لقب «يورو 2020»

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق المنتخب الإيطالي لقب بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" بعدما فاز على نظيره الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2، بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية للمباراة.

تقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق ظهيره الأيسر، لوك شاو، في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، نجح مدافع المنتخب الإيطالي ليوناردو بونوتشي، في إحراز هدف التعادل لمنتخب بلاده في شباك نظيره الإنجليزي، في الدقيقة 67.

واتجهت المباراة إلى الأشواط الإضافية، إلا أن التعادل الإيجابي ظل سائداً ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية.

ودخل المنتخب الإنجليزي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: ووكر، ستونز، ماجواير

خط الوسط: تريبير، فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو

خط الهجوم: هارى كين، رحيم سترلينج، ماونت

ودخل المنتخب الإيطالي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دى لورينزو، بونوتشى، كيللينى، إيمرسون

خط الوسط: باريلا، جورجينيو، ماركو فيراتى

خط الهجوم: كييزا، إيموبيلى، لورينزو إينسيني