يورو 2020: تتويج إيطاليا بعد فوزها على إنجلترا بركلات الترجيح

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فازت إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية بعد فوزها على إنجلترا بركلات الترجيح (3 -2) في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب ويمبلي في لندن.

ولعب الفريقان مباراة صعبة، انتهى وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1 - 1)، قبل أن تحسم ركلات الترجيح النتيجة لصالح المنتخب الإيطالي.

وافتتح المنتخب الإنكليزي التسجيل سريعاً في الدقيقة الثانية من المباراة، بواسطة المدافع لوك شو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إنجلترا بهدف مقابل لاشيئ.

وتمكن لاعب خط الوسط، ليوناردو بونوتشي من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 67.

وخاض الفريقان شوطين إضافيين، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي ( 1 -1)، دون أي تعديل في النتيجة.

وأضاع المنتخب الإنكليزي ثلاث ركلات ترجيح متتالية، صدّ الحارس الإيطالي اثنين منها. في المقابل صدّ الحارس الإنكليزي ركلتي ترجيح للاعبين الإيطاليين.

وبلغت إيطاليا الفائزة باللقب مرة وحيدة عام 1968، المباراة النهائية بعد فوزها على إسبانيا بركلات الترجيح (4 -2)

وفازت إنجلترا على الدانمارك (2 -1)، لتتأهل إلى النهائي بعد انتظار دام 55 عاماً، منذ بلوغها نهائي كأس العالم والفوز به عام 1966.