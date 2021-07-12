شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: سأشجع الأهلي في نهائي أفريقيا.. وطلبت التعاقد مع الشناوي 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سليمان، عضو نادى الزمالك السابق، أنه سيشجع النادى الأهلى في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز لأنه يمثل مصر في البطولة وأيضا لمصلحة الزمالك في الدوري والكأس.

وقال أحمد سليمان خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على أون تايم سبورت 2: "أتمنى فوز الأهلى بدوري أبطال أفريقيا لأنه يمثل مصر، وفوزه باللقب سيسهل الأمر على الزمالك للفوز بالدوري والكأس، لأنه لو اتهزم هيقاتل على البطولتين، أما لو فاز فهيكون مريح شويه ومن السهل سقوطه محليا".

وأضاف عضو الزمالك السابق: "كان هناك قلق داخل اتحاد الكرة من الاعتماد على عصام الحضرى في أمم أفريقيا 2006 بسبب التفاؤل والتشاؤم، وكنت السبب الرئيسي في إزالة حالة التشاؤم تجاهه".

وتابع: "عانيت مع محمد صبحى حارس الإسماعيلى وهو صغير كان يعمل مباراة عالية والمباراة الثانية يشيلنى 7 أهداف بسبب الأساسيات، واختيار شوقى غريب لـ محمد الشناوى لحراسة مرمى المنتخب الأوليمبى اختيار موفق".

وأردف أحمد سليمان: "طالبت التعاقد مع محمد الشناوى لنادى الزمالك في عام 2012، لتدعيم حراس الفريق ولكن لم تتم الصفقة، وأفضل صفقة قمت بها هي ضم طارق حامد الذى يقدم مستوى مميز حتى الآن، بالإضافة إلى هزيمة الأهلى في صفقة الثلاثى معروف يوسف وأحمد دويدار وخالد قمر".

واستطرد: "الزمالك اقترب من لقب الدورى بنسبة 70% بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الأهلى بخوض مباراة كل 3 أيام وده لصالح الأبيض".

وقال أحمد سليمان: "لو من إدارة الزمالك مخليتش فرجانى ساسى في الزمالك، لأن الزمالك هو اللى أضاف لفرجانى من 40% إلى 80% بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة الذى حصل عليها ولو جاله عرض ضعف الزمالك ماشى لكن بيتكلم في عرض قريب من عرض الزمالك، ولكن ساسى مقدرش الزمالك".

وتابع أحمد سليمان: "الزمالك محتاج مجلس إدارة منتخب في الموسم المقبل، لأن رحيل مصطفى محمد كان مرتبط بوعد من المجلس السابق ورفض البقاء والزمالك تأثر بغيابه والنادى يحتاج تدعيمات 20% وخاصة العمود الفقرى للفريق".

وأوضح أحمد سليمان: لغيت فكرة ترشيحى في اتحاد الكرة بعد التمديد للجنة الحالية، ولكن لكل وقت حديث بمعنى إن تغيرت الأوضاع سيكون هناك قرار جديد".