شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل يكشف عن رسالة موسيماني بعد رباعية الأهلي في المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد الجليل، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، كواليس الحديث الذي دار بينه وبين موسيماني، مدرب الأهلي، عقب لقاء الفريقين مساء الأحد قائلا: "موسيماني قال لي قدمت شوط أول جيدا وتمتلك لاعبين في الشق الهجومي جيدين".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "موسيماني قال لي لاحظت أن اللاعبين بدنيا سقطوا ونحن استغللنا ذلك وتحدث معي عن التمريرات الخاطئة لفريقي، وليس عيبا أن أستمع له لأن حديثه صحيح".

وتابع المدير الفني لفريق مصر المقاصة: "كنت أتحدث عن محمد شريف وأفشة ومعلول في المحاضرة قبل المباراة، ومع ذلك أفشة كان يسرق لاعبي وسط الملعب وشريف أيضا، ولكن للأسف لاعبي المقاصة أوقفوهم في الشوط الأول والثاني لا".

حقق الأهلي فوزا غاليا على نظيره المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل غلق صفحة الدوري وبدء التحضير لمباراته القادمة ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.