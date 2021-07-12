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أحمد سليمان: الزمالك اقترب من بطولة الدوري بنسبة 70% وساسي مقدّرش النادي

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سليمان، عضو نادى الزمالك السابق، أن نادى الزمالك اقترب من حسم لقب الدورى هذا الموسم بنسبة 70%، والأمر متوقف على نتائج مباريات الأهلى المقبلة.

وقال أحمد سليمان، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على أون تايم سبورت 2: "الزمالك اقترب من لقب الدورى بنسبة 70% بسبب الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الأهلى بخوض مباراة كل 3 أيام وده لصالح الأبيض".

وأضاف أحمد سليمان: "لو من إدارة الزمالك مخليتش فرجانى ساسى في الزمالك، لأن الزمالك هو اللى أضاف لفرجانى من 40% إلى 80%، بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة الذى حصل عليها ولو جاله عرض ضعف الزمالك ماشى، لكن بيتكلم في عرض قريب من عرض الزمالك، ولكن ساسى مقدرش الزمالك".

وتابع أحمد سليمان: "الزمالك محتاج مجلس إدارة منتخب في الموسم المقبل، لأن رحيل مصطفى محمد كان مرتبط بوعد من المجلس السابق ورفض البقاء والزمالك تأثر بغيابه والنادى يحتاج تدعيمات 20% وخاصة العمود الفقرى للفريق".

وأردف أحمد سليمان: لغيت فكرة ترشيحى في اتحاد الكرة بعد التمديد للجنة الحالية، ولكن لكل وقت حديث بمعنى إن تغيرت الأوضاع سيكون هناك قرار جديد".

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