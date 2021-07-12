شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: لو كنت متواجدا مع الزمالك في نهائي القرن لاختلفت النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه لعب أكثر من 500 مباراة في مسيرته كلاعب قبل التوجه لعالم التدريب، موضحا أنه حصل في عام من الأعوام على لقب أفضل مدافع بالدوري الفرنسي.

وأضاف كارتيرون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "وادي دجلة منحني الفرصة للظهور في الدوري المصري، وسعيد بما حققته في مصر ومحظوظ بتدريب أكبر ناديين في مصر وأفريقيا".

وتابع المدير الفني للزمالك: "الأهلي لعب نهائي القرن الموسم الماضي بصفوف مكتملة عكس الزمالك الذي عانى من غيابات، ولو كنت موجود لاختلفت نتيجة المباراة".

واختتم كارتيرون: "أشعر بالارتياح في ميت عقبة، والزمالك هو أكثر فريق يناسب شخصيتي".