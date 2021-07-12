شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجليل لـ"لاعبي المقاصة": اللى مش هيفيدنى هيمشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد الجليل، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة رسالة تحذيرية للاعبي فريقه عقب الهزيمة من الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف قائلا:"أنا بحب أفتح اللعب وأهاجم أيًا كان منافسي الأهلي أو الزمالك أو البرازيل".

وأضاف عبد الجليل، في تصريحات تلفزيونية: "لكن متوقعتش إن الحالة البدنية للاعبين هتقع بالشكل ده، لما يقع 7 ولا 8 لعيبة في الشوط الثاني مرة واحدة ومش قادرين يجروا في الملعب ده شيء غريب جدًا بالنسبالى".

وتابع: "مينفعش تغلط قصاد الأهلي وده قولته للاعبين بين الشوطين، من نص فرصة هيعرف يشتغل، لو مش واقف على حيلك 90 دقيقة وأنا قاعد في الأتوبيس مع اللاعيبة أهو وبقولهم الي مش هيضيف للفريق ويبقى مفيد الفترة الجاية مش هيكمل معايا وهياخد فلوسه في آخر الموسم عادي زي كل لاعب".

وتابع:" لا أتحدث بنبرة يأس أو ما شابه، أنا مش أول واحد اتغلب ومش آخر واحد، لكن انا مش جاي أدرب فريق بيلعب شوط واحد بس، انا بسمع اللاعيبة اهو الي مش هيدوس على نفسه ويلعب المباراة بشكل جيد مش هيكون له مكان معايا".

وتعجب عبد الجليل من الحديث عن تصريحه بشأن تحذيراته للاعبي فريقه من التدخلات القوية على لاعبي الأهلي،مواصلا:" عني هو التصريح هو الي خسر الفريق؟، طب والفرق الي بتخسر من الأهلي دي برضه بتصرح قبل المباريات"."

واختتم: "شوفنا لاعبي المقاصة كانوا رجالة ازاي في الشوط الأول، في الشوط التاني اللعيبة وقعت بدنيًّا، وطبيعي الأهلي يكسب، لو واقف 90 دقيقة الأهلي مش هيكسب بسهولة وتحركات لاعبي الأهلي تقيلة لو مركزتش في الكور دي هيروح انفرادات".