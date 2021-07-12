شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض استعجال عودة علي لطفي لتدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرفض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي استعجال مشاركة علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية لفريقه قبل تعافيه التام من الإصابة بشد في العضلة الضامة قبل مباراة سموحة بالدوري، خشية من تفاقم الإصابة وفقدانه فترة أطول حال استعجال اشراكه في التدريبات.
ويرغب موسيماني في الحفاظ على حارسه البديل لاسيما مع الاحتياج لخدماته عقب انتهاء مشاركة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وعودته للمشاركة في بطولة الدوري العام، لاسيما مع انضمام محمد الشناوي الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي الذي سيشارك في أولمبياد طوكيو بنهاية يوليو الجاري، حيث سيكون الحارس الأساسي للأهلي طوال فترة توقف الدوري لظروف مشاركة المنتخب الأولمبي بالأولمبياد.
وتقرر مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 32 ببطولة الدوري الممتاز، يوم 20 أغسطس المقبل، في تمام الساعة 9 مساءاً علي استاد الإسكندرية، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة مواعيد المباريات المتبقية في الدوري العام .
وبدأ فريق النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري رحلة المؤجلات السبعة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة.
ويتبقى للأهلي 6 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك.