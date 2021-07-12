شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض استعجال عودة علي لطفي لتدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي استعجال مشاركة علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية لفريقه قبل تعافيه التام من الإصابة بشد في العضلة الضامة قبل مباراة سموحة بالدوري، خشية من تفاقم الإصابة وفقدانه فترة أطول حال استعجال اشراكه في التدريبات.

ويرغب موسيماني في الحفاظ على حارسه البديل لاسيما مع الاحتياج لخدماته عقب انتهاء مشاركة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وعودته للمشاركة في بطولة الدوري العام، لاسيما مع انضمام محمد الشناوي الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي الذي سيشارك في أولمبياد طوكيو بنهاية يوليو الجاري، حيث سيكون الحارس الأساسي للأهلي طوال فترة توقف الدوري لظروف مشاركة المنتخب الأولمبي بالأولمبياد.