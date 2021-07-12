شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المقاصة: هدف الأهلي الأول من "خطأ واضح" ضدى .. والخسارة طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أحمد مودي، مدافع فريق مصر للمقاصة، عن احتفاله بعد هدفه في شباك الأهلي قائلا: "والله احتفالي مفيهوش أي رسالة لأي حد وابني دايمًا لما بيزعل مني بيطلعلي لسانه، فأنا بقلده مش أكتر لكن والله العظيم مش قصدي أي حد".

وأضاف مودى، في تصريحات تلفزيونية: "الهدف الأول لصالح النادي الأهلي برأسية من محمد شريف جاء من خطأ واضح وصريح ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي في نهائي إفريقيا والأحمر استطاع العودة وتعادل في المباراة وفاز، ولكن هدف التعادل جاء من خطأ واضح وصريح على محمد شريف لقد منعني من الوصول للكرة".

ورد موجى: "تحدثت مع الحكم عقب الهدف وطالبته بالرجوع لتقنية الفيديو وأكد لي أنه سيشاهدها ولكن لم يحدث"، ومنى مودي التوفيق للنادي الأهلي في مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا القادمة أمام كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

وواصل: "الأهلي ضغط علينا في الشوط التاني جدًا، لأنه بينافس على الدوري واحنا عندنا لعيبة صغيرة، ورأيي إن اللي وصلنا له الحمد لله يعتبر إنجازا، وبشكر اللعيبة على الأداء النهاردة وإنت بتلاعب الأهلي فشيء طبيعي ان الناحية البدنية تقع".

أكد أحمد مودي أنه كان سيجتمع بمحمد شريف مهاجم الأهلي في فريق واحد في أكثر من مرة سابقة، مواصلا:" محمد شريف إن شاء الله مستقبل مصر في خط الهجوم وتطور عن أدائه عندما كان في انبي او دجلة، والي بيساعده انه بيلعب في الأهلي وبيديله دفعة كبيرة واشتغل على نفسه وهو الي بيكسب النادي الأهلي، اللي بيساعده كمان ان افشة والشحات واللاعيبة بتساعده كتير، إن شاء الله يكون مهاجم منتخب مصر".

واختتم: "كان ممكن كذا مرة نلعب انا ومحمد شريف مع بعض، الزمالك كان في مرة منهم، كنت في المقاصة وهو في وادي دجلة، ولكن محمد عبد السلام رئيس المقاصة رفض وقتها".