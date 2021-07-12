شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: 26 أغسطس هو موعد نهاية الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، التي تدير اتحاد الكرة، أن يوم 26 أغسطس المقبل هو آخر يوم في الدوري المصري هذا الموسم، موضحا أن اللجنة على تواصل مستمر مع الأهلى والزمالك لتنسيق تأجيل المباريات.

وأضاف مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي سيف زاهر: "مباراة غزل المحلة والزمالك تم تأجيلها بسبب نهائي كاس بطولة العرب للشباب، والاحتفال بحدث قومي ووطني لذلك كان الأمر خارج عن إرادة الجبلاية".

وشدد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، على استبعاد فكرة التمديد للجنة الحالية لمدة عام آخر.

وأكد مجاهد أن محمد صلاح كان لديه الرغبة في المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، لكن الرفض جاء من إدارة ليفربول.