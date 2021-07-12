شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية: هدف الأهلي الثالث بالمقاصة يحسب لـ شريف ويتصدر جدول الهدافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن هدف الأهلي الثالث في مرمى المقاصة في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد يحسب لصالح محمد شريف مهاجم الأهلي وليس مدافع المقاصة محمد الدسوقي، بناء على لائحة اتحاد الكرة ورؤية حكم المباراة محمود عاشور.

وأجرى محمود عاشور اتصالات بلجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد الذى أكد له صحة قراره باحتساب الهدف لصالح محمد شريف لاعب الأهلي لأن الكرة إرتدت من حارس المقاصة في صدر زميله محمد الدسوقي و بالتالي يحتسب الهدف لصالح محمد شريف الذى يتصدر الدوري برصيد 15 هدف ويتساوى مع أحمد ريان مهاجم سيراميكا بنفس الرصيد من الأهداف.

وحقق الأهلي فوزا غاليا على نظيره المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل غلق صفحة الدوري وبدء التحضير لمباراته القادمة ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.