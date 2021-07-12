أخبار الأهلي اليوم الأحد 11 / 7 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادي الأهلي، اليوم الأحد، الموافق 11 / 7 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: فوز الأهلي على المقاصة بنتيجة 4 / 1 والحصول على راحة غدا قبل التحضير لنهائي إفريقيا وتحديد مواعيد مباريات الأهلي لنهاية الموسم.

حقق الأهلي فوزا غاليا على نظيره المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل غلق صفحة الدوري وبدء التحضير لمباراته القادمة ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا. تقدم أحمد مودي للمقاصة من ركلة جزاء بينما سجل ثلاثية الأهلي محمد شريف هدفين ومحمد دسوقي لاعب المقاصة بالخطأ في مرماه بينما سجل أفشة الهدف الرابع للأهلي.

يرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فوز فريقه على المقاصة بأربعة أهداف لهدف تعد مباراة من سلسلة مباريات متتالية ومهمة في مشوار الدوري ومباراة لم تكن سهلة وهذه هي كرة القدم. قال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي إنه علينا ألا نستسهل أي مباراة أو نشعر باننا سنسجل في أي وقت ولكن علينا أن نكون أكثر شراسة ولكن الفوز مهم للغاية. تابع أن مباراة المقاصة كانت مواجهة مهمة لأنها جاءت بعد 48 ساعة من مباراة المقاولون من القاهرة إلى السويس ومن ثم السفر إلى المغرب.

أعرب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على المقاصة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما والمؤجلة من الأسبوع الـ48 من عمر الدوري، مشيرا إلى أن حالة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، تتحسن بعد تعرضه للإصابة قبل مباراة سموحة السابقة. وقال في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، إن الأهلي يقدم مستويات مميزة، والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبين على كافة الأصعدة، وهو ما يظهر بشكل عملي من خلال كم الفرص التي يتحصل عليها الفريق في المباريات.

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حصول فريقه على راحة سلبية غدا الاثنين على أن يبدأ التحضير لنهائي إفريقيا ضد كايزر تشيفز يوم السبت المقبل بدءا من الثلاثاء على ملعب التتش قبل السفر إلى المغرب عصر اليوم عبر طائرة خاصة. وحقق فريق مباراة الأهلي فوزا غاليا على نظيره المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل غلق صفحة الدوري وبدء التحضير لمباراته القادمة ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة مواعيد المباريات الأخيرة في جدول الدوري هذا الموسم، حيث سيخوض النادي الأهلى 7 مباريات حتي نهاية الموسم ، وجاء مباريات الفريق الأحمر المتبقية كالتالي.. الأهلي والبنك الأهلي "مؤجل" على ستاد السلام الساعة 7 مساءا يوم الخميس 22/7/2021 الاهلي وسيراميكا في الجولة 29 على ستاد السلام الساعة 9 مساءاً يوم الخميس 5/8/2021 الاهلى وانبي في الجولة 30 علي ستاد السلام الساعة 9 مساءاً يوم الخميس 12/8/2021