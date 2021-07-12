سلاح دائم الحضور في يديه.. قفاز دوناروما يقود إيطاليا إلى المجد (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

توج النجم الشاب جيانلويجي دوناروما حارس مرمى منتخب إيطاليا، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز بالبطولة القارية.

وتوج المنتخب الإيطالي ببطولة "يورو 2020"، بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة (3-2).

وتصدى الحارس الإيطالي الشاب، لركلتي جزاء أمام إنجلترا، أحدهما كانت حاسمة بشكل قاطع في التتويج، بعدما تصدى لركلة الجزاء من بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا، ليكمل أداءه الرائع طوال البطولة القارية، ويقود الأزوري للقبه الثاني في تاريخ مشاركاته ببطولة اليورو.

كما أنه ساهم في تأهل المنتخب الإيطالي إلى المباراة النهائية بعد التألق في الركلات الترجيحية في نصف نهائي البطولة، بعدما تصدى لركلة جزاء من ألفارو موراتا لاعب المنتخب الإسباني، ساعدت في تأهل الأزوري للنهائي القاري.

كان دوناروما سداً منيعاً يفسد هجمات نجوم العالم المشاركين في بطولة "يورو 2020"، وحرم الكثير من اللاعبين من زيارة شباكه طوال البطولة، فطالما أن سر اللاعبين يكون في الأقدام، فإن دوناروما سره في يده.

واستطاع دوناروما الخروج من بطولة "يورو2020" بشباك نظيفة ثلاث مرات، بينما تلقت شباكه 4 أهداف فقط جاءت من دور الـ16 وحتى المباراة النهائية.

ويعود الأداء المميز للحارس الإيطالي الشاب، إلى السلاح دائم الحضور في يديه، حيث أنه يرتدي قفازاً غريباً، يعتبر نوعًا جديدًا من القفازات بها مسامير من الخارج، ويحتوي كل قفاز على 288 مسمارًا تساعد على تغيير اتجاه الكرة بعيدًا عن المرمى.