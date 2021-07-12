بعد 25 عاما.. لعنة ركلات الترجيح تطارد ساوثجيت باليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

خسرت إنجلترا بطولة اليورو أمام إيطاليا بركلات الترجيح بعد وصولها للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخها، التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وحققت إيطاليا الفوز بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأقدم ساوثجيت على إجراء تغييرين في الدقيقة 120 بنزول الثنائي راشفورد، وسانشو من أجل تسديد ركلتي جزاء، ليحلا بدلا من هيندرسون قائد ليفربول، ووكر ظهير أيمن مانشستر سيتي.

وأضاع الثنائي راشفورد، وسانشو ركلتي الجزاء، قبل أن يضيع زميلهما ساكا الركلة الثالثة، ليتوج المنتخب الإيطالي باللقب على حساب إنجلترا.

ساوثجيت أصابته لعنة ركلات الترجيح للمرة الثانية، بعد 25 عاما، حين أطاح بمنتخب بلاده من بطولة يورو 1996 في المباراة قبل النهائية أمام ألمانيا.

وأضاع وقتها ساوثجيت ركلة ترجيح أمام كوبكة حارس ألمانيا، ليتوج وقتها المانشافت بلقب اليورو.

ولم ينجح المنتخب الإنجليزي في التتويج ببطولة اليورو للمرة الأولى في تاريخه رغم تقدمه بهدف في الدقيقة الثانية للوك شو، إلا أن بونوتشي نجح في إدراك التعادل للطليان، لتمتد المباراة لوقت إضافي وركلات ترجيح.

وتوج المنتخب الإيطالي ببطولة اليورو للمرة الثانية في تاريخه بعد بطولة 1968.