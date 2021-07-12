أحمد مجاهد: لا أتوقع التمديد للجنة اتحاد الكرة لسنة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أنه لا يتوقع التمديد للجنة إدارة اتحاد الكرة لمدة سنة جديدة.

وقال مجاهد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن اتحاد الكرة يحاول دائما مراعاة مبدأ العدالة بين الجميع، ينقوم بمرعاة معايير التكفاؤ أيضا بين الفرق.

وأضاف:" أن نادي أسوان يواجه بعض المشاكل الخاصة بالكهرباء، لذلك قرر نقل مبارياتهم إلى بيتروسبورت بدلا من ملعب أسوان".

وأوضح، أن اتحاد الكرة ينسق باستمرار مع الأهلي والزمالك ويحرص على مرعاة ظروف القطبين، مشيرًا إلى أن مباراة الزمالك وغزل المحلة التي تأجلت كان بسبب إقامة نهائي كأس العرب للشباب الذي احتضنه ملعب القاهرة.

وتابع:" الدوري سينتهي رسميًا يوم 26 أغسطس المقبل، وبدء معسكر المنتخب يوم 30 من نفس الشهر".

وأشار مجاهد إلى أنه سيرافق بعثة فريق الأهلي في المغرب وسيحضر نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايرز تشيفز، لافتا أنه سيحاول أن السفر مع رباعي الأهلي المتجهة بعد ذلك إلى طوكيو للانضمام لبعثة المنتخب الأولمبي.

وأتم تصريحاته:" محمد صلاح كان لديه الرغبة في التواجد مع منتخب مصر الأولمبي في طوكيو ، وليفربول رفض السماح لأي لاعب بالفريق في المشاركة في الأولمبياد".