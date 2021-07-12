مسيرة اللا هزيمة مستمرة.. إيطاليا على بعد خطوة واحدة من معادلة إسبانيا والبرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تقدم المنتخب الإيطالي سبعة خطوات جديدة نحو تحقيق رقمًا قياسيًا في السلسلة الأطول من اللاهزيمة في المباريات المتتالية، بعدما ارتفع رصيده إلى 34 مواجهة.

إيطاليا دخلت يورو 2020 ورصيدها من المباريات المتتالية بدون هزيمة هو 27 مواجهة بالتساوي مع الجزائر، في الفترة من 2018 وحتى الآن لكل فريق.

إلا أن المنتخب الإيطالي تقدم خطوة تلو الأخرى حتى نهاية دور المجموعات، لينجح وقتها في كسر رقمه السابق في الفترة من 1935 إلى 1939، وكذلك الرقم الفرنسي في الفترة من 1994 إلى 1996، وكلاهما وصل إلى 30 مباراة.

وتقدمه في الأدوار الإقصائية بداية من دور الـ16، ثم دور الثمانية، فقبل النهائي حتى التتويج في الختام، يكون الرصيد الإيطالي قد ارتفع بأربعة مباريات أخرى ليكسر رقم الأرجنتين المدون بـ31 مباراة في الفترة من 1991 إلى 1993.

وأنهى المنتخب الإيطالي مباريات يورو ليرفع رصيده من المباريات بدون هزيمة إلى 34 مواجهة، بفارق لقاء واحد فقط عن كلًا من البرازيل وإسبانيا برصيد 35 مواجهة لكلًا منهم.

الرقم البرازيلي جاء في الفترة من 1993 إلى 1996، بينما سجلت إسبانيا نفسها على القمة في الفترة من 2007 إلى 2009.

وأمام المنتخب الإيطالي فرصة معادلة رقمي إسبانيا والبرازيل، بل وكسرهما، عن طريق المباريات المقبلة التي سيخوضها الفريق، وأولهم أمام بلغاريا ثم سويسرا وليتوانيا في الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل بتصفيات مونديال 2022.