نشرة الأحد..الأهلي يضرب المقاصة برباعية.. وإيطاليا تفوز بيورو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 11 يوليو 2021.

بونوتشي يصبح أكبر لاعب يسجل في تاريخ نهائي اليورو (فيديو)

موسيماني: لم أنسب ما حققه شريف لنفسي.. وأثق في قرار الطبيب بشان الشناوي

مدرب المقاصة: حذرت اللاعبين من "الفرحة" أمام الأهلي.. وما حدث آفة اللاعب المصري

شريف يتوهج.. الأهلي يقلب الطاولة ويحول تأخره لفوز برباعية أمام المقاصة

دجوكوفيتش يتوج ببطولة ويمبلدون ويعادل نادال وفيدرر بالجراند سلام

كرة طائرة.. مصر تخسر أمام بولندا وديا

مصر تخسر أمام ألمانيا وديا في استعداداتها للأوليمبياد

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة بيراميدز وسموحة في الكأس

بالفيديو.. استقبال جماهير الأرجنتين لأبطال كوبا أمريكا

إصابتان بكورونا بين صفوف المعسكر التحضيري لبرشلونة

إنجلترا تكتفي بالنهائي.. إيطاليا تتربع على عرش أوروبا في لقاء الثلاث ساعات