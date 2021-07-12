مصدر يكشف لمصراوي: احتساب هدف المقاصة العكسي لصالح محمد شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر في اتحاد الكرة المصري، أن الهدف الثالث للأهلي في مواجهة مصر المقاصة، أمس السبت، تم احتسابه لصالح محمد شريف وليس هدفًا عكسيًا.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- إلى أن الحكم محمود عاشور قرر احتساب الهدف لصالح شريف، وليس لصالح محمد الدسوقي مدافع المقاصة بالخطأ في مرماه.

وقال المصدر: "عاشور دون الهدف لصالح شريف في تقريره، لأنها إرتداد من الحارس ولم يدخلها لاعب المقاصة في نفسه".

وبعد احتساب الهدف لصالح محمد شريف، فإن رصيده التهديفي في مواجهة مصر المقاصة قد ارتفع إلى ثلاثة أهداف "هاتريك".

وأصبح رصيد محمد شريف من الأهداف في الموسم الجاري من دوري We المصري، 15 هدفًا، ليتربع على صدارة هدافي البطولة متساويًا مع أحمد ياسر ريان المعار من الأهلي لسيراميكا كليوباترا.