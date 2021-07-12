خبير تحكيمي: حكم لقاء المقاصة والأهلي ألغى هدفا صحيحا لمحمد شريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن حكم لقاء الأهلي ومصر المقاصة، ألغى هدفا صحيحا لمحمد شريف لاعب الأهلي، في الشوط الثاني من زمن اللقاء.

وسجل محمد شريف في مرمى المقاصة بالدقيقة 50 من عمر المباراة لكن بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد اتضح وجود اللاعب في وضعية تسلل.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1:" الحكم ألغى هدفا صحيحا لمحمد شريف، الكرة ليست تسلل، لا أرى أن هناك تسلل لحظة لعب الكرة إلى محمد شريف".

وأضاف:" قرار الحكم بعد العودة لتقنية الـ VAR لم يكن موفق، لكن بما أن الكرة لم تؤثر على نتيجة المباراة فدائما ما تنسى مثل هذه الأخطاء".

وأتم تصريحاته:" التحكيم بشكل عام أدى مباراة جيدة باستثناء الهدف الملغي لمحمد شريف".

وفاز الأهلي على مضيفه مصر للمقاصة بنتيجة 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 لدوري WE المصري، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش بالسويس.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية المسابقة، وبفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر لكن لحامل اللقب 4 مباريات مؤجلة.

وفي الجانب الأخر، استمر مصر للمقاصة بنفس رصيده 37 نقطة في المركز التاسع بجدول الترتيب.