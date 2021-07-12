الميركاتو الصيفي 2021 | خدمة لـ ريال مدريد.. ناديان انجليزيان يتنافسان مع ميلان لضم ايسكو

لا يزال الحديث مستمر حول مستقبل اللاعب الدولي ايسكو رفقة ناديه ريال مدريد، سواء بالبقاء أوالرحيل في الميركاتو الصيفي 2021، خاصة أن هناك ناديان انجليزيان يتنافسان مع نادي ميلان الإيطالي، على ضم اللاعب الإسباني، ضمن رغبة كبيرة للميرنجي في التخلي عنه.

ويبدأ ريال مدريد فترة الاستعداد للموسم المقبل، داخل المدينة الرياضية “فالديبيباس” ، ولا هدف لأنشيلوتي مع إيسكو سوى استعادة مستواه وعودته ليكون ركيزة أساسية في تشكيلة الإيطالي.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم الأندية التي في الحصول على خدمات ايسكو، حال رحيله عن النادي الملكي في الميركاتو الصيفي 2021 :

1- ميلان

يعد ميلان الإيطالي من بين أبرز الأندية والتي تأمل في الحصول على خدمات اللاعب، خصوصًا لتعويض رحيل هاكان والذي انضم في الميركاتو الصيفي 2021، إلى إنتر ميلان بشكل مجاني، لكن الصفقة صعبة على الروسونيري في ظل مطالب اللاعب المرتفعة.

2- آرسنال

يريد مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، لاعب جديد بدلًا من أوديجارد الذي عاد من جديد لصفوف ريال مدريد بعد انتهاء فترة الإعارة، ليعد إيسكو من بين المطلوبين في الميركاتو الصيفي 2021 للفريق اللندني.

ويعتقد المدرب الإسباني، أن ايسكو سيكون مثاليًا لفريقه وطلب من إدارة آرسنال تجربة التعاقد معه على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي 2021.

3- توتنهام

دخل لاعب وسط ريال مدريد، إيسكو دائرة المرشحين للانضمام لنادي توتنهام الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي 2021، إذ يرغب مدرب الفريق الإنجليزي نونو إسبيريتو سانتو، في تدعيم خط وسط فريقه بأفضل شكل ممكن من أجل منافسة الكبار في “البريميرليج” الموسم المقبل.

يمتلك ايسكو صاحب الـ29 عامًا، عقدًا رفقة ريال مدريد ينتهي في يونيو 2022، لهذا من الممكن أن يحاول النادي الملكي الاستفادة ماليًا من اللاعب خوفًا من رحيله مجانًا في الميركاتو الصيفي المقبل.