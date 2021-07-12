شاهد فيديو اهداف ايطاليا وانجلترا في نهائي يورو 2020.. دوناروما يهدي الآزوري اللقب الثاني

شاهد فيديو اهداف مباراة انجلترا وايطاليا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 11-7-2021، والتي شهدت تصدى الحارس جيانلويجي دوناروما لركلتي جزاء، وحصوله على أفضل لاعب بالبطولة.

توج منتخب ايطاليا بلقب بطولة يورو 2020، إثر فوزه على منتخب انجلترا بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن وبحضور أكثر من 60 ألف متفرج.

وتقدم منتخب انجلترا بالهدف الأول عند الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، عن طريق لوك شو، قبل أن يعدل ليوناردو بونوتشي النتيجة لصالح منتخب ايطاليا في الدقيقة (67).

ويعد تتويج منتخب ايطاليا ببطولة كأس أمم أوروبا -اليورو-، هو الثاني على مدار تاريخه، في المقابل ظل سجل بطولات منتخب انجلترا خاليًا من الكأس الغالية.

انطلقت صافرة بداية مباراة انجلترا وايطاليا من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس”، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

دخل منتخب انجلترا المباراة بالتشكيلة التالية: جوردان بيكفورد – لوك شو – جون ستونز – هاري ماجواير – كايل ووكر – كيران تريبيير – كالفين فيليبس – ديكلان رايس – ماسون ماونت – هاري كين – رحيم ستيرلينج.

بينما جاءت تشكيلة منتخب ايطاليا على النحو التالي: جيانلويجي دوناروما – إيمرسون بالميري – جورجيو كيليني – ليوناردو بونوتشي – جيوفاني دي لورينز – ماركو فيراتي – جورجينيو – نيكولو باريلا- لورينزو إنسيني – شيرو إيموبيلي – فيديريكو كييزا.

انجلترا تصدم ايطاليا ولكن

أنهى منتخب انجلترا الشوط الاول متقدمًا في النتيجة بهدفٍ دون رد، مع سيطرته على الكرة بشكلٍ كامل، حتى استفاق منتخب ايطاليا من الصدمة في آخر الدقائق.

وصدم منتخب انجلترا نظيره الايطالي، بالهدف الأول في الدقيقة الثانية عن طريق الظهير الأيسر المتألق، لوك شو، بعدما قابل عرضية الظهير الأيمن كيران تريبيير بتسديدة على الطائر في شباك دوناروما.

وبدأ لوك شو كرة الهدف، بعدما انطلق بالكرة من الخلف ومررها إلى هاري كين في منتصف الملعب، الذي حول الكرة جهة اليمين إلى تريبيير ليروض الكرة بهدوء قب أن يرسل عرضية دقيقة إلى شو، قابلها بتسديدة على الطائر ارتطمت في القائم واستقرت في الشباك.

وكاد المنتخب الانجليزي يسجل الهدف الثاني بنفس الطريقة عند الدقيقة التاسعة، بعدما استقبل تريبيير تمريرة بينية من كين وأرسل كرة عرضية أرضية، أبعدها الدفاع الإيطالي بصعوبة.

وظهر منتخب ايطاليا هجوميًا في الدقيقة (34)، عبر الجناح فيديريكو كييزا الذي تقدم بسرعة كبيرة من الجهة اليمنى وأطلق تسديدة بيسراه مرت بجوار القائم الأيمن للحارس جوردان بيكفورد.

وكان إيموبيلي قريب من تسجيل هدف التعادل للمنتخب الايطالي في الدقيقة (44)، حين تلقى كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة تجاه المرمى ولكن الكرة ارتطمت في المدافع ماجواير وأبعدها جون ستونز.

وحاول المدافع بونوتشي مباغتة بيكفورد بتسديدة من مسافة بعيدة مرت أعلى من المرمى في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-0) لصالح الأسود الثلاثة.

بونوتشي يترجم أفضلية الطليان

وفي الشوط الثاني ظهر منتخب ايطاليا بشكل مغاير تمامًا، حيث استغل تراجع المنتخب الإنجليزي وشن العديد من الهجمات حتى بلغ مراده بتسجيل هدف التعادل المستحق.

في بداية الشوط وبالتحديد عند الدقيقة (48)، طالب لاعبو منتخب انجلترا باحتساب ضربة جزاء لصالح رحيم ستيرلينج، بعد إعاقة من كيليني وبونوتشي، ولكن الحكم أمر باستكمال اللعب.

وسنحت فرصة تعديل النتيجة لصالح منتخب ايطاليا عند الدقيقة (50)، بعدما تحصل لورينزو إينسيني على ضربة حرة مباشرة في مواجهة المرمى، تولى تنفيذها بنفسه وسدد كرة في زاوية الحارس، ولكنها جاورت القائم.

وعاد إينسيني ليهدد مرمى بيكفورد من جديد في الدقيقة (53)، حينما روض كرة داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية مرت بعيدة عن مرمى انجلترا.

وواصل إينسيني انتعاشته، وصنع فرصة ثالثة بمجهود فردي رائع في الدقيقة (57)، حيث توغل من الجهة اليسرى واقتحم منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة من زاوية صعبة تصدى لها بيكفورد.

وأنقذ جوردان بيكفورد منتخب انجلترا من تلقي هدف التعادل، بعدما تصدى لتسديدة أرضية رائعة من كييزا بعد مجهود فردي مميز عند الدقيقة (62).

وترجم منتخب ايطاليا أفضليته بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة (67)، عن طريق المدافع ليوناردو بونوتشي بعد كرة حائرة داخل منطقة الـ 6 ياردات.

وجاء الهدف من ضربة ركنية، نفذها إيمرسون بالميري من الجهة اليمنى بيسراه على الزاوية القريبة ليحولها البديل كريستانتي برأسية على القائم البعيد إلى فيراتي الذي ضربها بالرأس ارتدت من يد بيكفورد في القائم قبل أن يضعها بونوتشي في الشباك.

وكاد البديل دومينيكو بيراردي يسرق الانتصار لمنتخب ايطاليا، بعدما تلقى تمريرة طولية من بونوتشي في ظهر دفاعات انجلترا، قابلها بتسديدة على الطائر ولكنها علت المرمى بقليل في الدقيقة (73).

وسيطر منتخب انجلترا على الكرة بعد ذلك، ولكنه فشل في صناعة أي فرصة خطيرة في الدقائق المتبقية في ظل التنظيم الدفاعي الرائع من ايطاليا، ليعلن كويبرس صافرة نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، والدخول إلى الأشواط الإضافية.

الذهب للآزوري والحسرة للأسود

انتهى الشوطين الإضافيين على واقع التعادل الإيجابي (1-1)، لتتوجه المباراة إلى ركلات الحظ الترجيحية التي ابتسمت إلى المنتخب الإيطالي.

وسدد منتخب ايطاليا اولًا، ونجح بيراردي في تسجيل الركلة الأولى، قبل أن يتعادل كين، وأهدر بيلوتي الركلة الثانية على الآزوري، ليعطي ماجواير الأفضلية للإنجليز بتسجيل الهدف الثاني.

وتعادل بونوتشي لإيطاليا، وأضاع راشفورد فرصة تقدم انجلترا من جديد، وتقدم بيرنارديسكي للطليان بالهدف الثالث، وأهدر جادون سانشو ركلة الأسود الثلاثة.

وكان جورجينو قريب من حسم اللقب لصالح ايطاليا لولا تألق بيكفورد الذي تصدى لركلته، قبل أن يرد جيانلويجي دوناروما بتصديه لركلة بوكايو ساكا، ويحقق الآزوري اللقب عن جدارة واستحقاق.

شاهد فيديو اهداف ايطاليا وانجلترا في نهائي يورو 2020