منتخب إيطاليا يتوج بطلاً لأوروبا للمرة الثانية في تاريخه

المنامة - ياسر ابراهيم - إيطاليا تحرز لقب بطولة أمم أوروبا بتغلبها على إنكلترا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (1-1) في المباراة النهائية.

توج المنتخب الإيطالي بلقب بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على نظيره الإنكليزي بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين عقب تعادل المنتخبين بهدف لهدف في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية الأحد على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

جاءت المباراة عامرة بالكفاح والندية بين المنتخبين وافتتح التسجيل لوك شو للمنتخب الإنكليزي في الدقيقة الثانية وتعادل ليوناردو بونوتشي للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 67.

وكان المنتخب الإيطالي قد حقق أول ألقابه عام 1968 بتغلبه على منتخب يوغوسلافيا بهدفين دون رد في المباراة النهائية "المعادة" في استاد الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما علماً بأن المنتخبين كانا تعادلا (1-1) في المباراة النهائية الأولى والتي استمرت 120 دقيقة.

وهذا هو النهائي الرابع الذي يخوضه الأتزوري وكان قد حصل على المركز الثاني مرتين في بطولتي 2000 و2012.

المصدر: بي إن سبورت