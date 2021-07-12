الامارات | العين يقدم لاعبه الأرجنتيني جوانكا

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يقدم لاعبه الأرجنتيني جوانكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العين، أمس، تعاقده مع صانع ألعاب فريق الشباب السعودي، الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، ليصبح بذلك جوانكا أولى صفقات «الزعيم» من اللاعبين الأجانب.

وكان العين تعاقد مع المدافع العاجي المقيم كوامي أوتون، قادماً من خورفكان، إلى جانب لاعب بني ياس، سلطان الشامسي.

قال جوانكا، للموقع الرسمي لنادي العين: «سعيد جداً بالانضمام إلى أحد أكبر أندية القارة الآسيوية، وأدرك جيداً المطلوب مني إلى جانب زملائي للدفاع عن شعار العين خلال مشوار التحدي الجديد، لإسعاد الجماهير».

وأضاف: «أشكر إدارة العين والمدرب سيرجي ريبروف، على ثقتهم بي، رغبتي في الانضمام إلى العين كانت كبيرة، ولا يفوتني أن أشكر إدارة الشباب السعودي، على احترافية التعامل خلال مرحلة المفاوضات، حتى اكتمال إجراءات انتقالي إلى العين».

ويتمتع جوانكا بالمهارة العالية ودقة التسديد، ويشغل مركز صانع اللعب، ويجيد اللعب في مركز، وانضم إلى أندية عدة قبل أن ينتقل إلى العين، هي: تشاكاريتا الأرجنتيني، وكولون الأرجنتيني، وإيميلك الإكورادوري، وقاسم باشا التركي، والاتفاق والشباب السعوديان.

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