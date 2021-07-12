الامارات | 130 فارساً يشاركون في قفز حواجز «الشارقة للفروسية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 130 فارساً يشاركون في قفز حواجز «الشارقة للفروسية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، البطولة الصيفية التدريبية الثانية لقفز الحواجز في ميدان الصالة المغطاة بالنادي، بمشاركة 130 فارساً وفارسة من مختلف الفئات.

وقال النادي في بيان أمس: «شهدت البطولة مشاركة كبيرة من فرسان مدرسة التدريب بنادي الشارقة للفروسية والسباق، ونادي دبي للبولو والفروسية، ونادي عجمان للفروسية، وإسطبلات الصافنات، ونادي مندرة للفروسية، ونادي جبل علي للفروسية، ونادي فروسية، ونادي أبوظبي للفروسية، والعديد من الأندية والإسطبلات في الدولة، ونادي الفروسية بالمدينة المستدامة في دبي».

الشوط الأول

مخصص لفرسان مدرسة التدريب بالنادي (فرسان نادي البوني)، وبلغ عدد المشاركين في هذا الشوط 12 فارساً وفارسة من أطفال مدرسة التدريب، وأنهى منهم المسار من دون أخطاء، تسعة فرسان، هم: صالح الكربي، ريم حسن، فيصل الغرير، لانا بودليسكو، عائشة الغرير، مريم الغرير، نور طارق الشامسي، زهير محمد فادي الزبيبي، لوليا بودليسكو.

الشوط الثاني

شوط مع الزمن بجولة واحدة، يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 60 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 31 فارساً، وأنهى 19 فارساً منهم المسار من دون أخطاء، وهم: ريهام عادل، محمد غريب، ملك بوحسون، إيمان الجاني، لامار بوحسون، بلال ناصر العنيس، خالد البناي، مصعب اليماحي، عبدالله الكربي، أبرينا أتشاسا، بطي المهيري، أحمد إبراهيم أحمد، عبدالله الحمادي، زيكي أكس يو، ميثا العويس، زيكيونغ أكس يو، كريم جرادي، منى المظلوم.

الشوط الثالث

شوط مع الزمن بجولة واحدة، يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 80 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 37 فارساً، أنهى منهم 26 فارساً المسار من دون أخطاء، وهم: ماريا أبوالكلام، أولغا زيمنيويسز، ستار صديقي، ميرا الشامسي، لميا راشد جمعة، محمد الغرير، حصة راشد، حمد العلي، هاني النجار، حمزة المحاميد، شادي غريب، شمسا الفطيم، أيمن ناصر العنيس، فاطمة أبوالفضل، ليزا كردي، محمد الغرير، محمد الشامسي، موفي الكربي.

الشوط الرابع

شوط مع الزمن بجولة واحدة، يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 100 - 110 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 58 فارساً، أنهى منهم 26 فارساً المسار من دون أخطاء، وهم: مهرة السويهي، خليفة ناصر، محمد الغرير، هشام غريب، حصة راشد، الشيخ خالد سلطان القاسمي، ليث غريب، مبخوت الكربي، حمد النعيمي، هادي حمامة، فهد إبراهيم الهرمودي، هزار صابوني، فراس حمامة، ياسمين النجار، الشيخ علي جمال ناصر النعيمي، أيمن ناصر العنيس، حمد علي الكربي، حمد سلطان اليحيائي، محمد سلطان اليحيائي، محمد أنس أبوالكلام، سيف الكربي.

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