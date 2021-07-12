اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأردني

الرمثا - معان 21:30

الدوري العراقي

الميناء - القوة الجوية 20:30

الدوري السوداني

حي الوادي - أهلي شندي 20:30

المريخ - الخرطوم 20:30

أهلي الخرطوم - هلال الساحل 21:00

كادوغلي - الأمل عطبرة 21:00

الدوري الليبي

الأخضر - خليج سرت 19:30

الهلال - الصداقة 20:00

الشط - المحلة 20:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا