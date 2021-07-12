الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأردني
الرمثا - معان 21:30
الدوري العراقي
الميناء - القوة الجوية 20:30
الدوري السوداني
حي الوادي - أهلي شندي 20:30
المريخ - الخرطوم 20:30
أهلي الخرطوم - هلال الساحل 21:00
كادوغلي - الأمل عطبرة 21:00
الدوري الليبي
الأخضر - خليج سرت 19:30
الهلال - الصداقة 20:00
الشط - المحلة 20:00
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