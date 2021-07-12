الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شركة

استعانت جهة رياضية مرموقة بإحدى الشركات لعمل استطلاع رأي مع وسائل الإعلام بشأن الطريق الأمثل الذي يمكن من خلاله تعزيز التواصل بين الإعلام وهذه الجهة الرياضية، وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي تنشدها الأخيرة.

المحرمي

أثار لاعب فريق العين الجديد، سلطان الشامسي، التكهنات مجدداً حول اقتراب زميله السابق في بني ياس، حسن المحرمي، من الالتحاق معه بصفوف «الزعيم»، إذ رد الشامسي على المحرمي في «تويتر» بالقول: «بانتظارك»، وأرفقها بقلب باللون البنفسجي.

آرثر

ذكرت صحيفة «غلوبو» البرازيلية أن شباب الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع لاعب فاسكو دي غاما آرثر سيلز، خلال فترة الانتقالات الحالية، مشيرة إلى أن النادي البرازيلي رفض عرضاً من أحد الأندية القبرصية لضم اللاعب، البالغ 20 عاماً، مقابل 1.5 مليون دولار.

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