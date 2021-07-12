الامارات | «خطير الخالدية» بطل كأس زايد في إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن «خطير الخالدية» بطل كأس زايد في إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج «خطير الخالدية» بطلاً لكأس زايد، وحصد «مغرور» كأس فاطمة بنت مبارك، بمضمار سان سباستيان في إسبانيا، فيما فاز «ريتش وسكي» بكأس الوثبة ستاليونز بمضمار بليزنتون بولاية كاليفورنيا في أميركا، التي أقيمت، أول من أمس، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة السباقات تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتفوق «خطير الخالدية» بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جي سانشيز، وبعد أداء قوي، بفارق نصف طول عن «شداد» بقيادة ام فولون في سباق كأس زايد «قوائم»، البالغة جائزته 16 ألف يورو، وجاء ثالثاً «بالعزم» بقيادة مايكل فورست.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1600 متر، في زمن قدره 1:46:31 دقيقة.

ومنح «مغرور» الثنائية للمدربة، إليزابيث بيرنارد، والفارس جي سانشيز، بعد أن قدم عرضاً لافتاً، ليحصد لقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة 2000 متر، المخصص للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، والبالغة جائزته 8000 يورو.

وتفوق «مغرور» بفارق 1.75 طول عن «اتشي دو ناكري» بقيادة ايميلن ريفولت، مسجلاً زمناً قدره 2:17:21 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «هيبة» بقيادة أي جافلان.

من جهة أخرى، نال «ريتش وسكي»، للمالك والمدرب هوارد روبن، وقيادة كريستوبال هيريرا، لقب كأس الوثبة ستاليونز.

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