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الامارات | الإمارات يدشّن تحضيراته لموسم المحترفين

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محمد أبوإسماعيل ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ فريق الإمارات تدريباته استعداداً لموسم المحترفين بإجراء الفحوص الطبية، ثم التدريبات في الملعب الفرعي لاستاد الإمارات، بحضور 23 لاعباً، وبقيادة المدرب الوطني وليد مروش، الذي كلف ببدء التدريبات إلى حين تعاقد مجلس الإدارة مع جهاز فني جديد.

وقال المنسق الإعلامي للنادي، خالد النقبي، في تصريحات صحافية، إن «تدريبات الفريق بدأت في الملعب الفرعي لاستاد الإمارات بقيادة وليد مروش، ويواصل الفريق تدريباته اليوم استعداداً للموسم الجديد».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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