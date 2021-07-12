الامارات | جمعية عمومية غير عادية لاتحاد السباحة

شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية عمومية غير عادية لاتحاد السباحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد السباحة عبر حسابه في «إنستغرام» عن عقد جمعية عمومية غير عادية عبر الاتصال المرئي «عن بُعد»، عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم، لاعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد بعد الانتهاء من توافقها مع دليل الحوكمة، الذي أصدرته الهيئة العامة للرياضة منذ نحو شهرين.

وكان اتحاد السباحة قد نظم ورشة عمل خاصة بمناقشة لائحة النظام الأساسي وتطابقها مع دليل الحوكمة في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية، ثم أرسل اتحاد السباحة لائحة النظام الأساسي إلى الأندية من أجل مراجعتها قبل اعتماد اللائحة اليوم ومن ثم إرسالها إلى الاتحاد الدولي للسباحة الذي كان قد طلب إجراء تعديلات على النظام الأساسي.

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