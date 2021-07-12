بونوتشي يشعل نهائي يورو 2020 بهدف التعادل في شباك إنجلترا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح مدافع المنتخب الإيطالي ليوناردو بونوتشي، في إحراز هدف التعادل لمنتخب بلاده في شباك نظيره الإنجليزي، في الدقيقة 67 من زمن المباراة، التي تقام حالياً على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، لتصبح النتيجة الآن 1-1.

وكان ظهير أيسر المنتخب الإنجليزي قد أحرز هدف التقدم للإنجليز في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة.

ودخل المنتخب الإنجليزي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: ووكر، ستونز، ماجواير

خط الوسط: تريبير، فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو

خط الهجوم: هارى كين، رحيم سترلينج، ماونت

ودخل المنتخب الإيطالي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دى لورينزو، بونوتشى، كيللينى، إيمرسون

خط الوسط: باريلا، جورجينيو، ماركو فيراتى

خط الهجوم: كييزا، إيموبيلى، لورينزو إينسيني