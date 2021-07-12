برباعية شريف وأفشة.. الأهلي يعاقب المقاصة ويحول تأخره لفوز هام قبل نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الأهلي في تحقيق فوزًا غالياً على مصر المقاصة، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 4-1، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لبطولة دوريwe المصري.

تقدم المقاصة عن طريق لاعبه أحمدي مودي في الدقيقة 34 من ركبة جزاء، قبل أن يرد الأهلي بثلاثية جاءت عن طريق محمد شريف في الدقيقتين 39 و 62.

وجاء ثالث أهداف الأهلي في الدقيقة 74 بهدف من نيران صديقة سجله لاعب المقاصة محمد دسوقي بالخطأ في مرماه، قبل أن يختتم مجدي أفشة أهداف الأهلي في الدقيقة 90+4.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده 51 نقطة في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر بـ 61 نقطة، بينما تجمد رصيد المقاصة عند 37 نقطة في المركز التاسع.

ودحل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي - أكرم توفيق- بدر بانون-أيمن أشرف- علي معلول- عمرو السولية - حمدي فتحي- حسين الشحات- محمد مجدي أفشة-أجايي- محمد شريف.

فيما دخل المقاصة اللقا ءبتشكيل مكون من:

محمود حمدي - أحمد مودي - محمد دسوقي - هشام محمد - عبد الله مجدي - عماد فتحي - باسم مرسي - عصام صبحي - شيمس بيكلي - أحمد صبيحة - سعيد الونش.