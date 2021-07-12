نهائي يورو 2020.. إنجلترا تشعل اللقاء بهدف مبكر في شباك إيطاليا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح لوك شاو، ظهير أيسر المنتخب الإنجليزي، في إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك نظيره الإيطالي، في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، المقامة بينهما حالياً على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

ودخل المنتخب الإنجليزي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

خط الدفاع: ووكر، ستونز، ماجواير

خط الوسط: تريبير، فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو

خط الهجوم: هارى كين، رحيم سترلينج، ماونت

ودخل المنتخب الإيطالي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: دى لورينزو، بونوتشى، كيللينى، إيمرسون

خط الوسط: باريلا، جورجينيو، ماركو فيراتى

خط الهجوم: كييزا، إيموبيلى، لورينزو إينسيني