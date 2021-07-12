بث مباشر.. إيطاليا وإنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا «يورو 2020»

الشارقة - اميمة ياسر -

في ظل حرص موقع على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقراءه ومتابعيه، نقدم لكم البث المباشر لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" والتي تقام على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

أعلن المديرين الفنيين لمنتخبيّ إيطاليا وإنجلترا عن التشكيل الأساسي للفريقين في نهائي بطوبة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، المقرر إقامتها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وأعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن تشكيل فريقه الأساسي، حيث جاء علىالنحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: إيمرسون، كيلليني، بونوتشي، دي لورينزو.

خط الوسط: ماركو فيراتي، جورجينيو، نيكولو باريلا.

خط الهجوم: لورينزو إنسيني، تشيرو إيموبيلي، فيديريكو كييزا.

وعلى الجانب الآخر، أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن تشكيل فريقه الرسمي في نهائي البطولة الأوروبية.

وجاء تشكيل المنتخب الإنجليزي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: هاري ماجواير، جون ستونز، كايل ووكر.

خط الوسط: لوك شو، ديكلان رايس، كالفين فيليبس، كيران تريبييه، ماسون ماونت.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، هاري كين.