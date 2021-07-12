نهائي يورو 2020.. التشكيل الرسمي للموقعة النارية بين إيطاليا وإنجلترا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المديرين الفنيين لمنتخبيّ إيطاليا وإنجلترا عن التشكيل الأساسي للفريقين في نهائي بطوبة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، المقرر إقامتها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وأعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عن تشكيل فريقه الأساسي، حيث جاء علىالنحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: إيمرسون، كيلليني، بونوتشي، دي لورينزو.

خط الوسط: ماركو فيراتي، جورجينيو، نيكولو باريلا.

خط الهجوم: لورينزو إنسيني، تشيرو إيموبيلي، فيديريكو كييزا.

وعلى الجانب الآخر، أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن تشكيل فريقه الرسمي في نهائي البطولة الأوروبية.

وجاء تشكيل المنتخب الإنجليزي على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: هاري ماجواير، جون ستونز، كايل ووكر.

خط الوسط: لوك شو، ديكلان رايس، كالفين فيليبس، كيران تريبييه، ماسون ماونت.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، هاري كين.

يشار إلىأن نهائي اليوم بين إيطاليا وإنجلترا هو ثالث نهائي لبطولة كبرى (يورو أو كأس العالم) يقام على ملعب ويمبلي، النهائيان السابقان حسما في الأشواط الإضافية، إنجلترا فازت ضد ألمانيا في كأس العالم 1966 وألمانيا انتصرت ضد التشيك في يورو 1996.

وسبق للمنتخبين أن تواجها سابقاً في 27 مباراة، نجح «الآزوري» في الفوز في 10 مباريات، فيما فاز المنتخب الإنجليزي في 8 مباريات، وحضر التعادل 9 مرات، وكانت آخر مباريات بين المنتخبين في بطولة رسمية في مونديال البرازيل 2014، لكن على مستوى بطولة اليورو، التقى المنتخبان من قبل مرتين فقط، وكان للمنتخب الإيطالي نصيب الفوز في هاتين المباراتين في نسختي 1980، و2012.