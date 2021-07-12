نهائي كأس أوروبا: إنكلترا وإيطاليا إلى التمديد بعد تعادلهما 1-1

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لندن: احتكم المنتخبان الإنكليزي والإيطالي إلى شوطين إضافيين في نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، بعد انتهاء الوقت الاصلي 1-1 الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

تقدّمت إنكلترا باكرًا في الدقيقة الثانية عبر الظهير الأيسر لوك شو، فيما عادل قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي للأتزوري في الشوط الثاني (67) الذي شهد هيمنة إيطالية.

وفي حال استمر التعادل، سيلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

ويبحث منتخب "الأسود الثلاثة" عن لقب قاري أول في تاريخه يضيفه إلى لقب مونديال 1966، فيما يسعى المنتخب الإيطالي، بطل العالم أربع مرات، وراء لقبه الثاني في المسابقة بعد 1968.