كأس أوروبا: الإنكليزي شو يسجل أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية

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لندن: سجّل الانكليزي لوك شو أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد 117 ثانية من صافرة المباراة التي تجمع "الأسود الثلاثة" بمواجهة إيطاليا، بحسب احصاءات الاتحاد الاوروبي للعبة، محطماً رقما قياسيا يعود إلى عام 1964.

وسجل الظهير الايسر لمانشستر يونايتد من تسديدة قوية "نصف طائرة" هدف التقدم لمنتخب بلاده المضيف بعد دقيقة و57 ثانية من انطلاق المباراة مساء الاحد على ملعب ويمبلي الشهير.

وهو أول هدف دولي لشو بقميص انكلترا.

الشوط الأول

ولقد أنهت إنكلترا الشوط الأول من نهائي كأس أوروبا لكرة القدم بتقدم 1-صفر على إيطاليا الأحد على ملعب ويمبلي في لندن.

منح الظهير الايسر لوك شو التقدم لمنتخب الاسود الثلاثة الباحث عن لقب قاري أول في تاريخه يضيفه إلى لقب مونديال 1966، بعد أن تابع الكرة منخفضة في الشباك إثر عرضية وصلته من كيران تريبييه عن الجهة اليمنى نحو القائم الثاني.

ولم تسنح للمنتخب الإيطالي أي فرصة خطيرة على مرمى الحارس الانكليزي جوردان بيكفورد الذي اهتزت شباكه مرة يتيمة حتى الآن.

ويبحث المنتخب الإيطالي، بطل العالم أربع مرات، عن لقبه الثاني في المسابقة بعد 1968.