يورو 2020: مشجعو إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي بطولة كأس أمم أوروبا

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استعد مشجعو إنجلترا وإيطاليا مبكرا للمباراة التاريخية بين الفريقين على ملعب ويمبلي في نهائي بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

فقد وصل حوالي 60 ألف مشجع إنجليزي إلى ملعب المباراة، التي يتابعها الملايين عبر شاشات التلفزيون.

وتوافد مئات المشجعين الإيطاليين إلى إنجلترا لحضور المباراة في ويمبلي، ومساندة فريقهم في نهائي البطولة.

ويأمل المنتخب الإنجليزي - "الأسود الثلاثة" - في الفوز بأول لقب له على الإطلاق في بطولة أوروبا، وأول فوز كبير في البطولة منذ كأس العالم عام 1966.

وفي المقابل، تسعى إيطاليا، بطلة العالم 4 مرات، إلى تكرار إنجاز عام 1968، عندما حصد منتخبها البطولة الأوروبية الوحيدة في تاريخه.

وإليكم مجموعة من الصور، بينما يستعد المشجعون من البلدين للمباراة.

AFP بعض المشجعين الإنجليز اعتبروا المباراة معركة ستكتب تاريخا جديدا لإنجلترا في بطولات أمم اوروبا

Reuters مشجعات إيطاليات يرفعن علم إيطاليا على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا

Reuters مشجعو إيطاليا أثناء الوصول إلى المطار في لندن لحضور المباراة وتشجيع فريقهم في ملعب ويمبلي

EPA مشجعة إيطالية ترفع علم إيطاليا على الشاطئ لمؤزارة منتخب بلادها

PA Media يعبر هذا الطفل عن سعادته وفخره بالمنتخب الإنجليزي أمام جدارية للاعبي كرة القدم

EPA شواطئ إيطاليا كانت ترفرف فيها الأعلام تشجيعا للمنتخب، وحرص السياح على رفع أعلام إيطاليا أيضا.