شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 11/7/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 11 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، فوز الأهلي على نظيره المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، وحسام البدرى يجتمع باتحاد الكرة لبحث الاستعداد لتصفيات كأس العالم، واتحاد الكرة يعلن المواعيد النهائية للمباريات المتبقية فى الدورى الممتاز، والأهلي يُحدد 8 ملايين يورو سعرا مبدئيا لبيع أليو ديانج للعين الإماراتي، تأكد لحاق الشناوى ولاعبى الأهلى بمباراة إسبانيا بالأولمبياد بعد إلغاء الحجر، وخسارة منتخب اليد أمام الماكينات فى ختام دورة ألمانيا الدولية.

حقق فريق مباراة الأهلي فوزا غاليا على نظيره المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش بالسويس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل غلق صفحة الدوري وبدء التحضير لمباراته القادمة ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تأكد لحاق الشناوى ولاعبى الأهلى بمباراة إسبانيا بالأولمبياد بعد إلغاء الحجر

تأكد لحاق رباعى النادى الأهلى محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، بالمباراة الأولى للمنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو أمام إسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، بعد الغاء الحجر الصحى للفراعنة فى طوكيو.

الأهلي يُحدد 8 ملايين يورو سعرا مبدئيا لبيع أليو ديانج للعين الإماراتي

وضع مسئولو الأهلى سعرا مبدئيا لبيع المالى أليو ديانج، نجم وسط الفريق، حال الاستقرار على بيعه نهاية الموسم الجارى، ورغم تمسك إدارة الأهلى بتواجد ديانج إلا أن المقابل المادى المرتفع المتوقع حال بيعه دفع الإدارة الحمراء للتفكير جدياً فى بيع اللاعب، ولكن لن يتم مناقشة الملف إلا بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى والمقرر إقامتها السبت المقبل فى المغرب. إدارة الزمالك تتمسك بالقوام الأساسى للفريق الأول وترفض التفريط فى النجوم تمسكت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالحفاظ على القوام الأساسى للفريق الكروى الأول، رافضين أى فكرة للتفريط فى أحد نجوم الفريق دون موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى يمتلك صلاحية منح الضوء الأخضر لرحيل أو استغناء الإدارة عن أحد اللاعبين. كارتيرون يتحفظ على أسماء الراحلين عن الزمالك حتى انتهاء الموسم تحفظ الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك خلال الجلسة التى عقدها مع حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة القلعة البيضاء، عن اسماء اللاعبين الذين سيسمح لهم بالرحيل عن صفوف الزمالك فى نهاية الموسم الجارى، وذلك من أجل الحفاظ على تركيز اللاعبين والعمل على تحقيق بطولتى الدورى وكأس مصر الذان يشارك بهما الفريق.

قمة الأهلى والزمالك فى دورى اليد بالموسم الجديد 23 سبتمبر المقبل

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد 23 سبتمبر المقبل لإقامة الجولة الثالثة بدورى المحترفين للرجال للموسم المحلى 2021 / 2022، والتى تشهد مواجهة القمة بين الأهلى والزمالك.

الأهلي يؤكد جاهزية طاهر محمد طاهر لنهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز

أعلن الجهاز الطبى للأهلى جاهزية طاهر محمد طاهر لاعب الفريق للسفر إلى المغرب وخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقى يوم 17 يوليو الجارى، ويأتى تأكيد الجهاز الطبى للأهلى بعد غياب طاهر محمد طاهر عن مباراة المقاصة فى الدورى الليلة.